現代人生活步調緊湊，經常外食而導致營養不均衡，被譽為「黃金果實」的堅果含有大量營養成分，是優質的油脂來源。營養師高敏敏指出，數據研究顯示，有高達9成以上的成人，每天堅果種子類攝取量不足1份，但其實堅果有5大好處，不僅可以保護心血管，也有助於放鬆減壓。不過她也提醒，不能因為堅果是好東西就毫無節制的攝取，否則容易發胖。

高敏敏在臉書粉專分享堅果的5大好處及營養：

▍單元不飽和脂肪酸＋維生素E 保護心血管健康

堅果中的單元不飽和脂肪酸可以發揮「好油趕壞油」的功效，調節血脂、減少心血管疾病發生，且堅果中的維生素E是很關鍵的脂溶性抗氧化營養素，能保護心血管、減少自由基對血管及身體傷害。

▍放鬆心情、抗壓減憂

堅果富含多種礦物質，尤其是「礦物質鎂」可以幫助舒緩神經肌肉、保持體內鈣濃度平衡、促進快樂賀爾蒙血清素的合成。

▍滋潤肌膚、頭髮柔順有光澤

堅果是好的植物性油脂，且天然的維生素E還能幫助皮膚抗老、改善乾枯髮、滋潤皮膚。換句話說，皮膚容易乾燥、有細紋的人，可能是好油脂吃不夠。

▍降低發炎、提升保護力

堅果的Omega-3脂肪酸，可以降低現代人的體內發炎情況，免疫細胞當然就更能鞏固保護力。

▍止飢止嘴饞、提高飽足感、順暢不卡關

豐富的膳食纖維是神助攻，尤其是當你兩眼昏花卻不知道要吃什麼時，堅果除了能補充能量之外，膳食纖維也能止飢。

高敏敏也提醒，怕曬太陽的人可以多吃堅果，讓皮膚增加保護力；平時壓力大的話，攝取堅果也能舒緩焦慮、不安的情緒；抵抗力不夠時更要多吃，才能保護身體。

雖然長期食用堅果有上述好處，但高敏敏直言，不能因為這樣就毫無節制的食用，一天建議吃1份堅果即可。至於1份堅果到底是多少？她進一步說明，一份堅果＝45大卡＝一份好油脂＝核桃2粒＝榛果5粒＝胡桃2～3粒＝杏仁果5粒＝腰果5粒＝巴西堅果1～2粒＝夏威夷果5粒＝松子2茶匙＝南瓜子1湯匙＝開心果15粒。