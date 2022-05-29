端午佳節將屆，為守護民眾飲食安全，苗栗縣政府衛生局抽驗市售端午應景食品，包含粽子、豬肉、各式配料共計21件，檢驗衛生指標菌、漂白劑、防腐劑、蘇丹紅等項目，肉品則是檢驗動物用藥殘留量，檢驗結果其中1件蝦米與規定不符，產品已下架停售，並移請來源廠商所轄衛生局辦理。

衛生局長張蕊仙提醒民眾，選購端午節應景食品時，要注意以下幾點事項，包括慎選食材，選擇包裝完整、標示清楚食品，蝦米乾貨類使用前可先以大量清水充分浸泡、清洗，以減少食品添加物之殘留。

還有注意保存，粽子應趁新鮮食用完畢，避免放置室溫太久，以免粽子變質腐敗，若「冷藏」儲存，其溫度應維持在4到7°C，並3天內吃完；若「冷凍」儲存，其溫度應控制在-18°C 以下，並且不存放超過 2個星期；加熱食用時食品中心溫度應超過70℃，切勿反覆加熱及冷藏。

同時要注意不宜食多，吃粽子時勿狼吞虎嚥，並搭配蔬果等纖維質較高的食品，且留意少油、少鹽、少糖、多纖維的飲食原則，以達到均衡飲食。

衛生局同時呼籲食品製造業者，應確實控管製售產品品質衛生，確實、完整的將產品資料標示在外包裝，賣場及一般販售業則應落實自主管理。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，依據衛生福利部疾病管制署相關數據推估5月20日至6月中旬是疫情高峰期，端午節正好落在高峰期中，提醒鄉親做好防疫措施，外出請佩戴口罩、儘量避免出入人潮眾多的地方、注意社交距離、飯前飯後勤洗手，大家齊心協力抗疫。