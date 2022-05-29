「去年大旱望雲霓、今年雨彈灌水庫！」台中市德基水庫28日水位高達1407.4公尺，接近滿水位1408公尺；大甲溪電廠基於水庫安全實施調節性的放水，29日水位下降至1406.79公尺，蓄水量18154.46萬立方米，蓄水率約97.38％。今年受梅雨所賜帶來豐沛雨量，德基水庫夏季蓄水量都比往年高。

和平區德基水庫，位於大甲溪上游，隸屬於台電公司的高山型水庫，為台中地區最大的水庫，台灣蓄水量第四大水庫，附近知名地標為福壽山農場、梨山風景區等。

大甲溪電廠指出，受到日前間歇性豪大雨所賜，德基上游集水區雨量大，致德基水庫松茂進水口水量一度高達250CMS，29日降至169CMS。昨天水位達1407.4公尺接近滿水位，蓄水量達98.66％；因大甲溪電廠最後端馬鞍壩的水源更多，今天仍以230CMS進行洩洪。

電廠人員表示，如果德基水庫的水位過高，洩洪會對下游水庫形成壓力；德基水庫一般只在颱風季節時進行洩洪，以免造成自來水含沙量太高，平時則只進行調節性放水，德基水庫昨即進行調節性放水，讓水庫水位略降。預計7月進行抽砂作業，以減輕水庫淤積。