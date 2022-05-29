不少人都希望能夠早日「財富自由」、擺脫金錢的束縛而努力工作，不過命理網站「同道星座查詢」分享，巨蟹座、天秤座和獅子座的女性事業心並不強，但光靠自身的性格和能力，就讓她們擁有成為富婆的本錢與機會。

1、巨蟹座

巨蟹女雖然無欲無求，在工作上也不會太勤奮，但她們聰明、點子多，本身也有很好的實力，又十分討人喜歡，因此通常會有不錯的前途，甚至升職加薪的速度比同儕還要快，財富自由不再只是夢想，除此之外，巨蟹女的胸襟、為人和眼界，會讓她們成為有價值的人。

2、天秤座

天秤女比較隨遇而安，一直抱有不爭不搶的心態，不管在日常生活還是工作上，都以自身的舒適度作為首要條件，然而天秤女才貌雙全、謹言慎行，財運也很旺，她們的人緣極佳，走到哪裡都不愁吃穿，甚至出眾的氣質，讓她們很有機會嫁入豪門，成為人人稱羨的少奶奶。

3、獅子座

獅子女智商高、氣場強，還有一點招財體質，雖然不少獅子女在年輕時，還不想將心思全放在工作上，但她們本身運氣不差，再加上擁有獨特思想、做事認真、要求完美，因此只要想賺錢，就沒有做不到的可能，雖然她們常常花錢如流水，但只要收入大於支出，這點小事根本不成問題。