各大學申請入學招生會在6月6日前放榜，同時他們也要求因為居家隔離而不能參加二階甄試的考生，必須提出居家隔離證明，否則喪失資格。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，考生可藉由簽切結的方式進行事後補件，彈性一定會給，呼籲考生放心。

陳時中說，申請入學甄試的學生若無法提出隔離相關文件，可比照一般民眾的請假模式，由考生先簽切結事後補件，目前也有多位考生簽完切結後事後補件，且若個案的數位證明遺漏，或是隔離資料遺漏，不得歸咎於考生，考生得用事後補件的方式進行申請，不會影響到學生權益。