全台許多確診者被居家隔離，卻遲遲未收到居隔單，北市副市長黃珊珊也向總統蔡英文提出，應優化法傳系統，熟料，指揮中心近期在優化系統後，許多人的居隔資料因此消失，甚至有即將面臨大學個人申請的學生正在居隔，無法向大學端提出居隔單證明很焦慮，擔心升學權益受損。

全國高級中等學校教育產業工會指出，高三生因居隔無法參與大學面試，最近也接到大學端要求繳交隔離證明，但眼見期限將至，學生仍拿不到疫情指揮中心系統中提供居隔證明，擔心升學權益受損；北市教育局表示，若有此情況，將協調衛生局協助處理。

全中教祕書長許麗吉表示，學生因為居隔期間無法參與大學面試，最近陸續到了大學端要求居隔學生繳交隔離證明的期限，但學生卻遲遲拿不到疫情指揮中心系統中的居隔證明，導致學生與家長非常焦慮。

許麗吉呼籲，若系統撈不到學生的居隔資料，疫情指揮中心與地方政府能否改以人工方式查證，緊急開立書面證明給學生，讓學生可以盡快補給大學端，保障學生的升學權益。

北市教育局表示，如果有個案遇到此狀況，可通知學校與教育局，由於居隔書是衛生局負責，將協調衛生局協助處理，讓學生可以順利升學；並呼籲學生疫情期間遇到確診或是居隔等狀況，務必通報學校，必要時可提供學生協助。

北市衛生局指出，確診者會收到自主回報系統填寫資訊，如果確診者有填報自主回報系統的話，密切接觸者可以到平台查詢，如果沒有資訊還是可以向衛生局申請開立居家隔離書。