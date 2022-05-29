今日新增9個死亡個案，年齡介於60到90多歲，女性3位、男性6位；而有4人未施打過疫苗、3人打過1劑、1人打過2劑、1位施打3劑；而其中有2人是住在住宿式長照機構的長輩。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

縣府表示，昨（28日）3處快打站共施打3209人，目前尚未接獲有孩子因施打疫苗不適的通報；今日持續施打中。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（29日）宣布宜蘭縣新增1558個確診者，本土累計40624個案例；另新增9名死亡個案。縣長林姿妙，為了保護長者的健康，請65歲以上長者儘速接種第4劑疫苗，除了可至各合約醫療院所預約接種外，宜蘭縣政府也著手規劃快打站中。

今日新增9個死亡個案，年齡介於60到90多歲，女性3位、男性6位；而有4人未施打過疫苗、3人打過1劑、1人打過2劑、1位施打3劑；而其中有2人是住在住宿式長照機構的長輩。

其中，有7位為80歲以上個案，另外2位為60幾歲，1位長期洗腎，另1位則是有糖尿病，2位皆有慢性疾病。9人從5月12日至23日陸續發病，因不敵病毒肆虐病故。

根據衛生局統計資料顯示，到目前為止，死亡的確診個案計有41人，其中80歲以上的長輩有30位，13位是住宿式長照機構的住民，19位完全沒接種過疫苗， 打滿3劑只有12位，而有16位是在確診3日內不幸往生。

衛生局長徐迺維指出，縣府已要求縣內住宿式長照機構，若有住民確診，各機構應儘速聯繫特約醫療院所，評估是否給予抗病毒藥物，不要遲延、儘快給藥，避免長者造成死亡的威脅。

林姿妙呼籲，65歲以上長者儘快接受第4劑疫苗外，也提醒長者若出現上呼吸道症狀要趕快就醫；家中若有長輩和小孩，為了保護他們，請大家外出時落實個人健康行為，返家後也請儘速洗手，並換上乾淨的衣物。

縣府表示，昨（28日）3處快打站共施打3209人，目前尚未接獲有孩子因施打疫苗不適的通報。