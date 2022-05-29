女星愛紗(千田愛紗)出身日本沖繩，2000年時來台參加美少女選拔賽，以女子組合「Sunday Girls」成員身分正式在台出道，2年後團體解散，愛紗續留台灣並朝不同領域邁進，2007年又成為4人團體「大嘴巴」主唱持續發展，如今她在台灣享有高知名度與高人氣，愛紗也經常透過社群跟粉絲分享生活，昨天(5/28)她罕見公開露出肚臍環的辣照，同步分享維持火辣身材3大絕招。

愛紗在IG接受粉絲們的提問，許多人問到關於她多年來維持凍齡外型與火辣身材的祕訣，她也不藏私，罕見分享辣照，只見愛紗穿著鮮綠色迷你裙套裝內搭黑色小可愛，襯托健康小麥色肌膚，中空裝更凸顯她的小蠻腰與川字肌，展現與平時相當不一樣的性感面貌。

愛紗罕見曬中空辣照，還曝光了肚臍環，透露直到20歲成年，才在跟媽媽商量後如願去打。(取材自aisa1108 IG)

照片中，愛紗也秀出她平常不見客的肚臍環，透露其實18歲想打肚臍環了，但一直被媽媽反對，後來想想，日本是20歲才成年，所以等成年之後，跟媽媽好好商量，才終於如願去打肚臍環，對於成果她相當滿意，「我現在戴的肚臍環很美，方形造型超美，打其實一點都不痛，才一秒而已！」。

至於曼妙身材與無暇肌膚，愛紗也分享她的保養撇步，其實方法一點都不複雜，就是「飲食＋運動＋好品質的睡眠」，她透露一週大概運動3次左右，但會配合工作行程安排，並且一天喝3000c.c.的水，皮膚方面則是每個月定期去做保養，直言這3步持之以恆很有效，「深深感受到運動真的會有差，體態變好，氣色變好」。