聯一光(3441)轉型成果顯現，受惠於車用及醫療/機械設備市場需求強勁，聯一光下半年營運展望樂觀，有機會比上半年好，全年業績亦可望優於去年，27日股價以34.35元作收，為今年3月4日以來新高。

聯一光因佈局車載鏡頭、醫療檢測設備及機械設備等非量產性光學器材有成，且工廠端產線調整效益顯現，近兩年毛利率快速拉升，110年合併毛利率為26.85%，年增8.18個百分點，今年第1季合併毛利率已達35.45%，年增5.97個百分點，單季稅後盈餘為2604萬元，每股盈餘為0.65元，已超越去年全年獲利，累計前4月合併營收為1.67億元，年增29.11%。

儘管聯一光5月及6月合併營收受大陸上海等華東地區封城停工影響，不過上海等地全面解封復工，聯一光預估，7月起出貨及營收可望恢復3月及4月水準，第4季則希望能維持第3季水準，全年業績將優於去年。