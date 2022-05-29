新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮享耆壽92歲，29日中午舉辦家祭後出殯，侯友宜今下午在臉書發文，回憶23日母親離世那天，他正在議會備詢，瞥見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭，回撥電話後，曾有那麼幾秒鐘 ，想拔掉理智線， 立刻趕回鄉見最後一面，但他知道媽媽絕對不容他以私廢公，再怎麼悲傷 ，都要負責任地繼續履行職責， 直到議事槌落下那一刻，才頭也不回衝往大門，飛奔上高鐵 。

侯友宜說，今日送行時，多麼捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和您在人間最後的相繫；短短六個月內， 父母相繼辭世， 尤其在疫情嚴峻的此時， 內心的哀痛難以說盡，他最大的遺憾就是四十二年來，投入公職，夜以繼日，卻無法有時間陪伴自己最愛的母親 。

侯友宜表示，昨日在靈前為媽媽助念誦經後，一對鳥兒飛來駐足，想必是鶼鰈情深的爸媽吧？天上人間能一路相隨不孤單 ， 他當下稍感釋懷 。原以為今日能因此平靜地送別 ，但最後一程的目送，終究還是不能自已，噙著淚再喚最後一聲媽媽，下輩子，友宜還想再做您的孩子，願來生再續母子緣 。

以下為侯友宜臉書全文：

送行時，多麼捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和您在人間最後的相繫...

那天，議會備詢中場，瞥見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭。回撥電話，得到的盡是震懾、悲痛，曾有那麼幾秒鐘 ，想拔掉理智線， 立刻趕回鄉見最後一面，但我知道媽媽絕對不容我以私廢公，再怎麼悲傷 ，我都要負責任地繼續履行職責， 直到議事槌落下那一刻，才頭也不回衝往大門，飛奔上高鐵 。

趕回老家，一見到母親，我悲傷地雙膝跪地：「媽，我是友宜， 我返來了！」但任憑怎麼呼喚， 眼前的媽媽這一次再也不會睜開眼睛。跪在媽媽面前， 心中盡是懊悔，在媽媽離世前怎麼沒能再多陪她一些。

受日本教育長大的媽媽純樸溫柔，婚後每天忙於幫爸爸擺攤賣豬肉，竭盡所能拉拔孩子長大。家裡的經濟環境不好， 媽媽卻把最好的先留給孩子，飯菜先讓孩子吃飽 ，自己最後再來吃剩菜。上國中後要帶便當 ，想多加點營養，媽媽就東存西省，在便當裡開始為我放入第一顆荷包蛋，永遠難忘打開便當蓋第一次看到荷包蛋的驚喜， 至今我對荷包蛋情有獨鍾，因為那是對媽媽的一種記憶連結。

印象中，媽媽不曾打罵孩子，也不會過問成績 ， 唯一不忘叮嚀的就是「自己選擇 ，就要自己負責」。高中畢業，我夢想成為刑警，北漂進入官校，媽媽從未說過一個「不」字，讓我做自己、 給予我選擇人生的最大自由。從小學一路到官校，十數載的求學生涯， 媽媽和爸爸唯一一次到校找我 ，就是官校畢業典禮那一天，我還記得媽媽用欣慰的眼神望著我說「總算等到你長大了！」。當天拍下了一張難得和媽媽單獨合照的相片 ，這張照片也成為往後出生入死 、面對槍林彈雨 ，我都必須獨自勇敢面對的起點 。

入了警界 ，少有機會返鄉，牽掛著媽媽，一有空就會撥通電話回家，怕媽媽擔憂，我從不會告訴她與歹徒近距拼搏有多險峻， 媽媽也不讓我有心理負擔， 只是溫柔地叮囑幾句「不要擔心我啊！ 你自己在北部身體要顧好 ，工作忙就不用兩頭跑了... 」。 曾幾何時， 歲月風霜染白了她的髮 ， 每次回家最期待的媽媽味荷包蛋也消失在餐桌上...。

近幾年，媽媽的記憶彷彿褪色的圖畫 ， 每每回去探望， 她只是用茫然的雙眼望著我問：「哩是啥郎？」。唯獨忘不了的是情牽七十載的另一半， 爸爸離開人世時，我們沒敢讓她知道， 半年來 ，她經常尋尋覓覓著爸爸的蹤影， 直到那天下午， 終於找到了爸爸， 選擇用一樣的方式 ， 在午間睡夢中， 靜靜告別人世。

短短六個月內， 父母相繼辭世， 尤其在疫情嚴峻的此時， 內心的哀痛難以說盡 ，我最大的遺憾就是四十二年來， 投入公職，夜以繼日，卻無法有時間陪伴自己最愛的母親 。 但我深知母親希望我凡事以公務為重， 把悲傷化為更大的力量 ，去保護更多的人，才是他們在天之靈所樂見。這段時間親友們的問候，友宜感念在心，在此一併致謝。

昨日，在靈前為媽媽助念誦經後，一對鳥兒飛來駐足，想必是鶼鰈情深的爸媽吧？天上人間能一路相隨不孤單 ， 我當下稍感釋懷 。原以為今日能因此平靜地送別 ，但最後一程的目送，終究還是不能自已，噙著淚再喚最後一聲媽媽，下輩子，友宜還想再做您的孩子，願我們來生再續母子緣 。

兒 友宜拜別