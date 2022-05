RÒUST BY T-HAM春夏新品「椒麻脆皮雞腿沙拉」,250元。(RÒUST BY T-HAM提供)

No Meating一植肉「鬆鬆奶油包」2入裝,100元。(RÒUST BY T-HAM提供)

RÒU BY T-HAM精品肉舖旗下新型態肉料理外帶專門店RÒUST BY T-HAM,今年特別針對現代人的輕食需求,加入野餐靈感研發全新菜單,開賣多款「肉輕食」,包含開胃爽口的沙拉、三明治與植物肉製成的鬆鬆奶油包。在疫情嚴峻的時分,讓宅家防疫的大家,透過RÒUST BY T-HAM外帶外送服務,居家就能打造初夏野餐派對。

RÒUST BY T-HAM脆皮豬肉捲三明治,以義大利街頭常見的傳統小吃為靈感,選用酥脆口感的手工法國麵包,夾入RÒUST BY T-HAM繁複工法製成的義式脆皮豬肉Porchetta,淋上義式青醬並夾入自製醃漬紫洋蔥,馥郁香氣交互融合,解膩又開胃。

RÒUST BY T-HAM爐烤手撕豬三明治,選用風味平衡的手工黑麥酸種麵包,夾入以台東關山晶鑽豬梅花長時間醃漬成的爐烤手撕豬,軟嫩口感配墨西哥莎莎醬、清爽芝麻葉生菜、新帕達諾起司,味蕾立刻充滿幸福感。

針對減脂需求的消費者,RÒUST BY T-HAM不僅有原有菜單廣受歡迎的低GI餐盒,本次也另外研發了夏季清爽又開胃的椒麻雞,可搭配沙拉或Q彈的紅藜麥米飯,飯後還有美味的植物肉鬆鬆奶油包可以享用,健康享受「Meat Time」。

鬆鬆奶油包由充滿台灣人成長回憶的肉鬆麵包,結合港式菠蘿油的靈感改良,選用相對傳統肉鬆更低脂、更健康的蓬鬆酥脆No Meating一植肉海苔植物香鬆,搭配法國依思尼奶油,入口滑順的奶香與植物香鬆的香氣交織,搭配Q彈麵包,可說是野餐必備美味。