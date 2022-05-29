朴贊郁憑藉《分手的決心》成功奪下坎城影展最佳導演獎。（摘自CJ ENM Movie臉書）

韓國電影近年在國際影壇大放異彩，台灣時間29日凌晨落幕的「第75屆坎城影展」中，再次打破紀錄同時有2部作品榮獲大獎。宋康昊憑藉《嬰兒轉運站》（Broker）封帝，創紀錄成為韓國影史上首位歐洲三大影展（坎城、威尼斯、柏林）影帝得主，也是繼《無人知曉的夏日清晨》柳樂優彌後，時隔18年再度有亞洲男星獲得坎城影帝，恰巧導演都是是枝裕和；官方場刊中獲得最高分3.2（滿分4），也是今年主競賽中唯一超過3分的《分手的決心》，雖然影后呼聲極高的女主角湯唯最後落馬，但朴贊郁成功奪下最佳導演獎，這也是他的第3座坎城獎盃。

朴贊郁上台致詞時，除了感謝男女主角朴海日、湯唯及編劇鄭瑞景外，還特別提及之前成功將《寄生上流》推向奧斯卡的CJ集團李美京副會長，不惜一切地支援他們拍攝電影。接著他也有感而發地說：「經歷了新冠肺炎時代後，雖然國境之間的限制提高，但我們人類共享了同一個的恐懼和憂慮。電影也經歷了戲院沒有觀眾的時代，但這也成了我們領悟到電影院是多麼珍貴的契機，就像我們擁有戰勝這種病毒的希望和力量一樣，相信我們的電影人也會守護電影院，永遠守護電影。」 宋康昊也感謝了一起合作的導演是枝裕和、姜棟元、裴斗娜、李知恩（IU）、李周映，還有製片公司Zip Cinema及發行公司CJ集團，更透露家人們也在現場見證他刷新歷史的這一刻，「就像是得到一份很大的禮物，非常高興，我想把這座獎盃的光榮和永遠的愛獻給他們，並將這份榮譽獻給無數的影迷。」

朴贊郁和宋康昊已合作過《JSA共同警戒區》、《我要復仇》、《蝙蝠：血色情慾》3部片，最後一部還獲得坎城評審團大獎，2人在典禮後共同受訪時，朴贊郁笑說「因為坎城影展不會把導演獎跟演技獎頒給同一部作品，幸好這次我們是因為不同的作品來到坎城，才能夠一起得獎」，宋康昊則說「當我聽到自己的名字被唸到起身時，導演就跑過來擁抱我，無法忘記這一刻的感動」，朴贊郁便回自己也是不自覺就從走道跑過去恭喜，並大讚「宋康昊一直以來演出這麼多部優秀的電影，期待已久的稱帝時刻也終於到來，前幾天見面時，我問他『這麼熱愛演戲嗎？』他竟回答『我只是助演」，一直把自己的姿態放這麼低」。

宋康昊則說「為了拿獎就演不了戲，沒有演員會那麼做，只是不斷在挑戰好作品，然後被邀請到世界上最好的電影節，並且獲獎的一個過程而已」，認為這個獎是獻給全體演員，和姜棟元、裴斗娜、IU及李周映這些優秀的演員合作，他只是代表領獎，果然如朴贊郁所說，態度相當謙虛。宋康昊也不忘回讚朴贊郁「《分手的決心》在海外（場刊）獲得最高分，朴導又獲得了最佳導演這麼了不起的獎項，這個獎超出了金棕櫚獎的意義」，朴贊郁不忘半開玩笑地說，距離上次合作已是13年前，「希望他（宋康昊）不要再一直拒絕我了，時機到了就再來合作。」

事後受訪時，談及獲獎的意義，朴贊郁提到韓國觀眾對電影很挑剔，希望類型片中還要兼具搞笑、恐怖、感動，「我們一直被折磨著，韓影才會發展到這個地步」，他也認為「不能只說是韓影，在我的電影裡也有中國演員，《嬰兒》是是枝裕和用日本導演的手法拍攝，我覺得亞洲這種人才資源和資本上交流的本身就非常有意義。歐洲從1960至70年代就開始合體誕生出許多優秀的電影，現在無論是以韓國為中心，還是別的地方，這種交流以後也能夠更加活躍。」大格局的發言再次收獲掌聲。宋康昊則認為韓國電影這幾年之所以能夠深受全世界影迷喜愛，是因為韓國這塊小土地經常發生變化，所以他們必須一直努力過生活，一停滯就無法發展，或許就是無論是社會還是個人永無止境去挑戰、去努力變化的氛圍，也在文化這個部分起到了大的作用，「一刻都不能怠惰，不努力就會不行的環境，才有了現在這樣的結果，製作出讓全世界影迷感嘆的電影」。