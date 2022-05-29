PLG季後賽視覺。(PLG提供)

P. LEAGUE+ 在29日公佈2021-22賽季季後賽對戰組合，Series A將於6月3日下午5點開打，由例行賽排名第一的新竹街口攻城獅，在主場對上第四的新北國王。Series B由例行賽排名第二的福爾摩沙台新夢想家對上第三的台北富邦勇士，首場比賽將於6月4日下午5點在台中進行。2個系列賽制均為五戰三勝，主場配置為「2-2-1」。季後賽的主場優先順序，都以例行賽戰績排名為主。

從季前熱身賽的Beta版，到例行賽的8-bit風格正式版，現在PLG宇宙正式進入季後賽，聯盟依賽程不同階段，讓視覺跟著演化，P. LEAGUE+ 2.0的最終章，將以2D插畫的電玩風格呈獻給所有球迷。

視覺以高聳矗立的冠軍金盃佔據畫面最大版面，晉級季後賽的4支隊伍都為了高舉這最終榮耀而卯足全力，各路豪傑群雄爭霸，季後賽的每一場比賽都是一場大戰，而這趟未知的旅程，希望球迷們能以玩家的姿態，與自己支持的球隊一起奮戰，共同拿下最後的勝利！

季後賽宣傳片也與開季宣傳片做呼應，同樣從球迷視角出發，在放入季後賽資料片後，再一次進入到PLG宇宙之中，畫面風格也從Pixel演化到Glitch，更強烈的影片氛圍，就是要讓所有球迷感到季後賽高強度高對抗的血脈噴張，而最終結局，都希望球迷們一起進場參與。影片最後呈現了季後賽口號「真・有意思」，同樣是從賽季口號「有點意思」升級而來，畢竟到了季後賽毫無退路，每一場都是硬仗，今年4支隊伍孰強孰弱難以預測，絕對會讓所有球迷高喊「真有意思」！