今天在大聯盟場上洋基以1：3敗給光芒，中斷近期火熱的4連勝，不過仍以33勝14敗的傲人戰績在聯盟獨走，此戰洋基派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)，他繳出高水準表現，6局僅失1分，但打線火力低迷沒能給予支援，讓他無緣本季第5勝，目前戰績4勝1敗，自責分率降到3.12，而今天洋基打線僅靠雷佐(Anthony Rizzo)敲下1分，沒有其他人跳出。

洋基先發投手近況非常好，前兩場登板的泰隆(Jameson Taillon)、柯特斯(Nestor Cortes)都繳出8局好投，今天「真王牌」寇爾登場，他當然不希望輸給另外兩人，主投6局僅被敲2安打失1分，飆出10次三振，有3次保送，於2到4局上演三上三下，第6局才遇到危機，他連續保送崔志萬和法蘭柯(Wander Franco)，隨後被阿羅薩雷納(Randy Arozarena)敲安失分。

之後7局洋基換上盧特奇(Lucas Luetge)，但一上來就連被敲2支安打，解決1人後再換上金恩(Michael King)，未料他又被敲安失掉球隊第2分，這分算在盧特奇頭上，第8局金恩繼續放火，直接被法蘭柯敲出深遠三壘安打，然後馬格特(Manuel Margot)又毫不留情攻下第3分，洋基連續3局失分，打線這3局只敲出1支安打，無法用攻勢支援投手。

Wander on his horse! #RaysUp pic.twitter.com/hCLtn9YCQV — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) May 28, 2022

最終洋基眼睜睜看勝利溜走，8局丟分的盧特奇吞下敗投，目前戰績1勝2敗，自責分率高達5.84，狀況相當差，近7場他投4.2局被敲6安打失4分，自責分率7.71，在洋基牛棚本季表現優異情況下他顯得格格不入。而此戰光芒先發投手剛好是去年還在洋基的克魯伯(Corey Kluber)，他對上老東家繳出6局失1分好表現，可惜沒拿下勝投。