台中市衛生局長曾梓展指出台中市衛生局長曾梓展表示，台中市今新增9例中重症、11人死亡，其中有4人未接種疫苗死亡日即確診日，或確診隔日死亡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(29)日新增8959例本土個案，並新增9例中重症、11例死亡個案，死亡個案創單日新高，其中有2人到院前死亡採檢確診，而另有2人是確診隔日就不治，4人都沒有接種疫苗紀錄。

台中市長盧秀燕在防疫記者會上表示，台中市新增8959例本土個案，其中有7419例為快篩陽確診，佔82.81％，顯示大家都慢慢了解，現在確診不需透過PCR，只要快篩陽經過醫療系統判定以後就可以算確診了。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市今新增9例中重症，其年齡從42歲到90歲，沒有兒童，這9人都有慢性病或癌症病史，其中有3人沒有接種疫苗紀錄。

另，有11例死亡，年齡屆於68到92歲，其中6人未接種疫苗，2例確診及死亡日同天，分別為82歲患有肺線癌的女姓，5月25日因呼吸衰竭送醫，到院時已無生命徵象，家屬放棄急救採檢確診，另一人為68歲患有心臟病、腎臟病、大腸癌洗腎患者，5月25日意識昏迷送醫不治，採檢確診，兩人皆未接種疫苗。

而還有2人為確診隔日死亡，1為78歲患有膀胱癌的女患者，5月25日確診，26日因病情惡化死亡，另1人則是88歲患有腎臟病、心臟病的奶奶，也是5月25日確診，26日因病情惡化死亡，兩人也未有接種疫苗紀錄。