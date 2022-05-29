花蓮慈濟醫院下月1日至12日止，將開設「多功能新冠篩檢站」，一站式提供快篩陽性判斷、PCR、防疫門診及領藥等服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內5至17歲學生明起將開打BNT疫苗，接種者接種前需先快篩且結果呈陰性才能返校接種疫苗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增1112例，迄今已累計3萬1357人確診，花蓮慈濟醫院下月1日至12日止，將開設「多功能新冠篩檢站」，一站式提供快篩陽性判斷、PCR、防疫門診及領藥等服務。另，縣內高中級以下學校將暫停實體課程至下月2日，不過縣內5至17歲學生明起將開打BNT疫苗，縣府表示，接種者接種前需先快篩結果呈陰性才能返校接種疫苗。

縣府表示，慈濟醫院6月1日至12日止，每天上午9時至下午4時，將在醫院快速停車場內，設置「多功能新冠篩檢站」，快篩陽性的民眾，除可透過視訊看診，經醫師判斷是否為陽性外，若尚有疑慮，亦可前往進行PCR篩檢，並到防疫門診看診並領藥。

此外，縣內5至17歲孩童明起將開始接種BNT疫苗，並集中在校園施打，縣府表示，高中級以下學校雖暫停實體課程，並改採線上教學至下月2日，但接種期程不受影響，因此學生需快篩陰性才能返校街種，屆時施打完畢後，校方會再提供1劑快篩試劑，供下周恢復實體上課使用。

原先登記不接種的學生，若改變意願要接種，縣府表示，屆時可於就讀學校（園所）排定時間至指定學校接種，若未能如期接種者，5歲至11歲6月8日可前往各鄉鎮市衛生所接種，12歲至17歲則到合約醫療院所施打；確診3個月內則不建議接種。

另外，6月1日至30日止，將免費提供縣內0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，家長可待著孩童健保卡到全國500間販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局或衛生所領取，領取時身分證字號單數者，周一、周三、周五可領取，雙號者則是周二、周四、周六，周日單雙號皆可，縣府也呼籲家長注意，以免多跑一趟。

至於免費提供家用快篩試劑給照顧型機構及弱勢民眾，縣府表示，機構部分，中央將直接配送過去，服務對象及工作人員每人3劑，由機構統籌調度應用；弱勢民眾包含遊民及列冊關懷的獨居老人，則是每人5劑，待中央撥底後，會用最快速度發放。