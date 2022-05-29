台北市第13期疫苗預約平台開放兒童輝瑞疫苗，7232個名額隨即在1小時秒殺，市府又無預警宣布醫療院所加開兒童疫苗特別門診，殺得家長措手不及，市議員江志銘批評市府規畫上毫無章法，助長家長爭奪疫苗的情緒，排擠真正有門診需求的兒童。對此，北市副市長蔡炳坤說，疫苗量夠且有3管道可接種，家長毋須擔心。

有5歲孩童父親向江志銘陳情，稱自己因為擔心小孩染疫，不定時會關心兒童BNT疫苗開打訊息，得知北市府將在24日開放預約後，便在電腦前等候，果不其然迅速額滿，但他未因此感到不滿，因為那是預料中的事，頂多只是心中大石繼續高掛。

豈料該名父親在辛勤回家後，得知市府「無預警」開放16家醫療院所加開兒童疫苗門診，瞬間感到怒火中燒，趕忙與家人分頭到各醫院掛號後仍全數額滿，他批評北市府無視公部門信賴原則，未先控管、設立預告期，用突襲做法讓民眾無法公平爭取接種疫苗權利。

江志銘直言，5至11歲兒童疫苗接種應先以校園集體施打為主，後再針對有特殊原因無法在校接種者，透過預約平台安排至各醫療院所接種，最後才再開放特別門診，而非以突襲方式助長家長爭奪疫苗的情緒，也排擠有特別門診需求的兒童，他要求市政府徹底檢討並向市民公開道歉。

對此，負責督導疫苗業務的副市長蔡炳坤說，針對個案情形他並不了解，不過目前北市兒童疫苗接種管道有三，分別是校園接種、平台預約、醫療院所特別門診，並協調十二區各有一校協助幼兒園學童專門接種，目前疫苗量也足，期在6月3日全數接種完畢，他強調市府會全面規畫，盡速替有需求者接種，家長若有困難也可專案協助。