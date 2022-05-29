桃園市為全台第二大原住民城市，偏鄉人口外流，24歲的王敏禎卻堅持留在山區，擔任復興區原住民族家庭服務中心社工，即使每趟關懷家庭路程動輒２小時樂此不疲。她說，能以母語服務族人，連結政府與民間資源關懷部落，沒有人比她更適合且能即時幫助部落困難家庭。

王敏禎小時候父親生病工作不穩定，靠著媽媽做臨時工，挑起一家五口的經濟重擔，生活過得困苦。她說，幸好童年時期有社會資源給予關懷，家裡3個孩子才能平安長大，這也讓她感受到助人的重要並立志成為社工，大學攻讀社福領域畢業後，毫無猶豫回到家鄉當社工，每天從服務據點開車到最遠的部落，翻山越嶺要2小時，她甘之如飴且自豪復興區每一角落都跑遍，因為會說族語，在工作上可以幫助同事更快熟悉環境與人事物。

原家中心是當地族人獲得社會福利的重要管道，芥菜種會受桃園市政府委託，執行原住民族家庭服務中心服務，目前在全市設置都會南區、都會北區及復興區原家中心，服務全市7萬9000多位原住民族人。

原家中心督導江秀慈說，中心連結公私部門的社會資源，傳遞法律服務、急難救助等相關問題諮詢，同時運用個案管理及轉介，協助族人穩定生活。此外，以族人服務族人的方式，可以很快建立信任扎根部落服務，盼提供族人更在地化福利服務。