1名網友稱他的1名朋友身兼2職，每天南北通勤，一天休息不到4小時，但月薪加總不到10萬，日前該朋友結婚，妻子辭職在家備孕，朋友說妻子若生下孩子後就做家庭主婦，由他獨力養家，對此該網友認為朋友如此拼命，經濟、家庭重擔遲早讓身體出狀況，也認為薪水不到10萬很難撐起家庭。

該網友在Dcard上發文，他的1名友人做2份工作，正職是主管，每天都要南北往返，真正能休息的時間不到4小時，讓令原PO訝異的是，2份薪水加起來不到10萬，前陣子該友人結婚，因妻子不易受孕、容易流產，友人的妻子因此辭職全心備孕，友人也說生下孩子就讓妻子做家庭主婦，以後全靠他來養家。

1名網友稱他的1名朋友身兼2職，每天南北通勤，一天休息不到4小時，但月薪加總不到10萬，還說要獨力養全家，讓該網友很傻眼。（翻攝自Dcard）

該名友人每個月會給孝親費，再加上養小孩花費、房貸、車貸、保險等龐大支出，還有每天休息不到4小時，原PO擔心該友人身心壓力無法負荷，年紀越大了可能無法撐住，直言「想想都好累，看著他我就更不想結婚生小孩了，他這樣近十萬的月薪，有辦法支撐起一個家庭嗎？」

其他網友紛紛留言「就算撐得住，阿萬一他出什麼事情這個家庭是要分崩離析」、「老婆該工作就去工作，放任自己老公每天休息四小時不到，我真懷疑她對先生真的有感情」、「我覺得要看可支配餘額，扣除各類貸款和固定支出，剩下多少」、「每個家庭對生活品質的要求不同，很難定義到底要多少錢才夠」。