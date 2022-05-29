看好體貼消費者宅家品味五星美味的需求，各大飯店業者齊推宅家美食方案。

台中日月千禧酒店外帶菜單加碼升級，即日起新品中西式五星便當、土雞養生湯、主廚精選、經典桌菜、米其林餐盤推薦、冷凍名菜高CP值上市，新品五星便當，199元起。

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