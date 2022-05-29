桃園市政府在大溪區打造中庄調整池景觀土丘，舉辦桃園國際風箏節一炮而紅吸引民眾造訪，卻有自行車友發現，當地大漢溪左岸自行車道逢雨淹水，甚至沒下雨也有積水情形，權責機關北區水資源局與市府水務局互踢皮球，經市議員陳治文會勘協調，水務局點頭答應盡速發包工程進行改善。

水務局水利養護工程科長陳文龍指出，當初北水局建造自行車道時，路面沒有按照地勢在最低漥處設計排水出口，只做了草溝設計不夠完善，桃園市府站在公共利益考量願意承擔，近期將會編列經費盡速發包工程改善，會將草溝改成混凝土式側溝加強排水，避免淹水問題再次發生。

大漢溪左岸自行車道往北可通往鶯歌，往南也可通往龍潭地區，沿途風景秀麗，也是許多自行車友時常通行的路線，但車友卻抱怨，左岸自行車道長達1公里多逢下雨就淹大水，即便沒下雨還是會積水，土壤泥濘根本無法通行，而自行車道路下陷，連帶草溝下游出口堵塞，騎車休憩根本「寸步難行」

市議員陳治文表示，該處原由水利署北區水資源局所有，之後委由市府水務局管理，水務局認為淹水問題起因為北水局當時自行車道的施工缺失，但北水局卻認為可能是市府在此打造景觀植栽排水不良而積水。

她認為該自行車道不管是中央或地方權責，民眾使用不便的困擾，政府都應重視和設法解決，也感謝水務局積極給了正向回應，盼趕快還給民眾一條舒適平坦的自行車道。