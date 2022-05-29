屏東首個OT加BOT案發展計畫，智慧型時尚商業中心29日動土，廠商斥資14億打造地上6層、地下2層商城，將創造300個以上就業機會。（謝佳潾攝）

屏東首個OT加BOT案發展計畫，繼民生路立體停車場落成後，智慧型時尚商業中心也在29日動土，廠商斥資14億打造地上6層、地下2層商城，可供130個櫃位進駐、創造300個以上就業機會，因鄰近傳統夜市，不少商攤也引領期盼。

屏東副縣長吳麗雪指出，縣府積極發展城市觀光，成功以民生路立體停車場OT案（政府投資興建後，委由民間業者營運）吸引集團進駐，品川國際開發股份有限公司不僅接下停車場OT案，還承接時尚商業中心的BOT案（政府提供土地，由民間機構投資興建並營運），將為屏東帶來新風貌。

吳麗雪說，這是屏東首個OT加BOT案發展計畫，開發基地在屏東市仁愛路與民生路口的屏東舊酒廠，該地段一直是屏東商業發展的黃金地帶，而今有集團進駐加以開發，堪稱為屏東國際化建設完成最後一塊拼圖，也將為屏東增加就業機會。

品川國際開發董事李宗熹指出，智慧型時尚商業中心的樓地板面積達5480坪，是棟地上6層、地下2層（停車場）以屏東山水為設計理念的商城，將由風情商業街、Shopping Mall、休閒娛樂及停車場組成，並以智慧化系統管理與服務。

李宗熹說，屆時預計可提供130個櫃位進駐，並增加餐飲、休閒娛樂、兒童娛教、生活服務等項目，除可創造300個以上的就業機會外，也藉此與鄰近的2家百貨公司做市場區分，既不會互搶生意，還能讓消費者也更多選擇，而商場加立體停車場將提供749格停車位，讓大家安心逛街。

該座BOT商城預計2024年完工，而鄰近商圈及業者已經開始引領期盼，商城就在屏東知名的觀光夜市旁，不少攤商都說，不怕生意被搶，畢竟市場不同，但相信遊客會因而變多，這對大家來說是好事，互利互惠。