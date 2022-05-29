九合一選舉將在11月登場，民進黨花蓮縣黨部今公布第一波提名名單，縣議員第一選區與第三選區戰場，分別將由市民代表胡仁順（中）與立委范雲服務處副主任王格致（右）投入，花蓮市民代表則徵召知名餐飲業者歐彥志（左）。（報系資料照）

花蓮縣議員張美慧連任呼聲高，鑑此，民進黨花蓮縣黨部今公布第一波提名名單，並提名她參選縣議員第一選區。（報系資料照）

九合一選舉將在11月登場，民進黨花蓮縣黨部今公布第一波提名名單，包括參選縣議員張美慧、胡仁順、陳財能、林則箷與王格致，並徵召花蓮市民代表謝豪杰參選花蓮市長，盼結合老將新秀，能在花蓮搶下更多服務民眾的機會。

綠營花蓮縣黨部表示，花蓮市長部分徵召花蓮市民代表謝豪杰參選，因謝曾任職前立委蕭美琴的助理，且擔任市民代表期間，勤走基層，以「看好花蓮」為出發點，盼能對花蓮市做出改革。

至於縣議員部分，綠營花蓮縣黨部在競爭最激烈的第一選區（花蓮市），將提名縣議員張美慧、花蓮市民代表胡仁順投入選戰。由於張美慧上屆以最高票當選該選區縣議員，連任呼聲高；市民代表胡仁順則經2任市民代表歷練，且將退休的議員莊枝財將其棒次交接給他，相信這次進一步參選議員，能持續傳承莊的問政精神。

縣議員第二選區（新城鄉、秀林鄉），綠營花蓮縣黨部提名參選過馬祖縣長的陳財能，將借重其豐富公共政策經驗，協助綠營突破該區的艱困選情；縣議員第三選區則提名立委范雲副主任王格致及前立委蕭美琴助理林則箷；縣議員第五選區則徵召原住民返鄉青年林資斌。

綠營花蓮縣黨部表示，王格致不僅擔任范雲服務處副主任，也曾在黨中央黨部任職，具高度民主素養及政治理念的年輕人；林則箷曾在前立委蕭美琴辦公室歷練過4年，盼能傳承蕭在花蓮服務的精神。林資斌是台灣大學畢業的阿美族青年，為已故前議員曾玉霞的長孫，返鄉後投入地方原住民事務，希望能延續祖母服務族人的精神。

花蓮市民代表則徵召莊枝財議員千金莊依婕、返鄉女力田珍綺及知名餐飲業者歐彥志，吉安鄉民代表則是徵召2位現任鄉民代表蘇文將及黃登科，由於2人皆有豐富在地方服務的經驗，深耕基層許久，縣黨部希望2位老將發揮母雞帶小雞功用，扶助2位縣議員第三選區新秀參選人，讓他們能一起服務民眾；玉里鎮民代表則徵召林金和參選。