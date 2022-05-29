歌手王心凌近日參加大陸綜藝《乘風破浪的姊姊3》，憑經典唱跳名曲《愛你》再度翻紅，吸引大批「王心凌男孩」成為討論話題；而美聲歌手「小胖」林育羣今(29日)在臉書上意外透露，他過去是王心凌舞群的一員，更誇讚她現場演出都「沒在對嘴的」，強大唱功讓他相當讚嘆。

林育羣2010年曾參加選秀節目《超級星光大道》，以踢館魔王身份演唱惠妮休斯頓的《I Will Always Love You》一戰成名。他今(29日)在臉書貼文分享「#關於我可能讓你很意外的point」，並PO出照片說道，自己曾是王心凌背後的舞群，「曾經，我也是王心凌男孩，還跳了2009的台中跨年」，要大家猜猜看他是哪一位。

小胖在貼文中「有圖有真相」附上照片，只見當時他就站在王心凌身後的位置，被鏡頭拍得清清楚楚，當時的林育羣模樣還相當青澀，但跳舞的神清非常認真。林育羣更加碼爆料，「王心凌不管簽唱會、上節目宣傳或跨年，唱跳都開麥沒在對嘴的，穩定度真的非常強大啊啊」。

好友吳震亞回：「最閃亮的那一個」，小胖說：「有朋友曾經說五個都是我啊，到底多難認(大笑)」；網友紛紛表示：「天啊都沒注意到！小時候不知道看幾百次了」、「完全是經典之作啊！」、「王心凌左手邊那個嗎？（小胖： yeeeeees!）」、「這部影片真的是最經典之作，完全可以流傳百年（咦（小胖：真的能流傳那麼久的話我也是與有榮焉）」，反應相當熱烈。