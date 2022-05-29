台中國順科技被控以協助業者整合行銷為名吸金上億元，受害廠商組成自救會，並在29日到國順科技台中公司門前撒冥紙抗議。（民眾提供）

台中國順科技被控以協助業者整合行銷為名吸引超過300多家廠商合作，投入上億元資金，卻在5月25日宣布停業，負責人更避不見面，受害廠商組成自救會，除報警提告，也在29日到國順科技台中公司門前撒冥紙抗議。

受害廠商指稱，國盛科技聲稱，可協助合作廠商拍片及上架50家電商平台及38家團購平台銷售，合作廠商則讓利30％到50％並繳交履約保證金12至48萬元，合約期滿即可退履約保證金。但國順科技負責人於5月20 日對內宣稱暫停營業，隨即廠商就聯絡不到負責人，25日公司更直接發出歇業聲明，負責人至此神隱。

自救會廠商指控，受害廠商大致上可分為3類，首要衝擊的是期滿及被積欠貨款的廠商，期滿廠商及出貨廠商先前已與國順約定履約保證金退費及貨款收受時間，如今時間已過，戶頭不僅收不到錢，之前國順轉入的錢更已經被凍結無法使用。

其次則是受害廠商，和國順簽約後未收到影片，當初說好的MOMO購物網等大型電商平台也未見有自家商品，僅在蝦皮、露天及PChome商店街上架，年銷售額慘淡大多沒有破萬；最後則是明顯有被詐欺嫌疑的受害廠商，簽約後國順遲遲不拍片及上架，甚至有廠商5月13日才跟國順簽約，不到一週就找不到人。