上海今（29日）發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，明確6月1日起取消企業復工復產「白名單」制，擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立健全長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等政策措施，全力支援和組織推動各行業領域企業復工復產復市，穩步提高企業復產率。

根據行動方案，上海將全面有序推進復工復產復市，動態修訂各行業領域復工復產復市疫情防控指引，取消企業復工復產復市不合理限制。市區聯動加強企業員工返崗、物流保障、上下游銜接等方面復工復產服務。

上海擴大企業防疫和消殺補貼範圍，在對零售、餐飲、機場港口、冷鏈等相關企業落實已有補貼政策的基礎上，2022年對物業服務、郵政快遞、住宿、文化旅遊等行業防疫和消殺支出，給予分檔定額補貼。鼓勵各區對復工復產復市企業疫情防控支出，按照實際運營規模給予分檔定額補貼。

同時，行動方案支援汽車、積體電路、生物醫藥等製造業企業以點帶鏈，實現產業鏈供應鏈上下游企業協同復工，穩步提高企業達產率。逐步推動批發零售、金融、交通物流、房地產、建築等行業復工達產，搶抓農時推動各類農業生產單位復工，在具備條件後有序推動餐飲、居民服務、文旅會展等人員聚集型行業復工。建立長三角產業鏈供應鏈互保機制，共同保供強鏈。