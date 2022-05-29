就算過了青春期，痘痘還是不少人常見的肌膚困擾。生活作息與飲食習慣不正常，容易引發痘痘；再加上已成為日常的防疫生活，口罩下的悶熱就像是細菌溫床，更容易引發痘痘大軍來襲。
曼秀雷敦Acnes，針對飽受痘痘困擾的族群，致力於研發不同的抗痘商品；近年更鑽研於痘痘貼產品，持續推出新品滿足消費者不同的需求，成為許多人日常常備的抗痘好幫手，更成為痘痘貼熱銷品牌，除了經典的「抗菌型痘痘貼」，以及針對化妝族群推出的「隱透型痘痘貼」，今年再全新推出「曼秀雷敦Acnes金盞花痘痘貼」。
就算過了青春期，痘痘還是不少人常見的肌膚困擾。生活作息與飲食習慣不正常，容易引發痘痘；再加上已成為日常的防疫生活，口罩下的悶熱就像是細菌溫床，更容易引發痘痘大軍來襲。
曼秀雷敦Acnes，針對飽受痘痘困擾的族群，致力於研發不同的抗痘商品；近年更鑽研於痘痘貼產品，持續推出新品滿足消費者不同的需求，成為許多人日常常備的抗痘好幫手，更成為痘痘貼熱銷品牌，除了經典的「抗菌型痘痘貼」，以及針對化妝族群推出的「隱透型痘痘貼」，今年再全新推出「曼秀雷敦Acnes金盞花痘痘貼」。
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