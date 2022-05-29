中國首艘智能型無人系統科考船珠海雲號日前在廣州舉行下水儀式，它除了是海洋科學考察利器之外，最突出且受外界矚目的特色卻是其明顯的軍事用途。外媒報導指出，該艦具有先進人工智慧操作系統，可以在軍事行動中做為無人機艦與監視系統的指揮平台。

陸媒《鳳凰網》引述美國《動力》網站報導稱，這艘巨大的無人駕駛船隻表面上是為海洋研究而設計的，但具有先進的人工智慧操作系統，至少可以進行半自主操作，也可以在軍事環境中用作各種無人武器和監視系統的指揮核心。

被美媒形容為「擁有特殊軍事用途」的科幻航母由中船黃埔文沖船舶公司建造，是全球首艘智慧型無人系統母船。（圖／鳳凰網）

珠海雲號被廣泛認為是「全球首艘具有遠程遙控和開闊水域自主航行功能的科考船」，其定制的人工智慧（AI）操作系統，可以支持它作為各種無人平台（包括空中無人機）的母艦。換句話說，珠海雲號實際上是一艘同時能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。

美媒推測稱，這艘船很可能具備半自動運行能力，為了讓它在繁忙的港口區域航行，船員將通過遠程遙控來操作船舶的導航系統，或者至少具備在這些複雜的導航階段進行監控。

珠海雲號被廣泛認為是「全球首艘具有遠程遙控和開闊水域自主航行功能的科考船」，其定制的人工智慧（AI）操作系統，可以支持它作為各種無人平台母艦。（圖／鳳凰網)

報導說，為解決珠海雲號與其他中國無人設備協同作戰問題，其他大陸企業已開始開發特定安全任務的無人水面艦艇。例如中國雲舟科技在2021年底利用6艘高速無人船進行「快速攔截、圍攻和驅逐海上入侵者」的測試，其動態合作對抗技術或「蜂群」技術，可以讓無人機船隻以自主協調的方式與敵方目標交戰。據稱，在2018年試驗中，雲舟科技就對多達56艘無人船進行協作測試。珠海雲號或者其他類似的船隻，理論上可以充當這類無人艇群的協同指揮中心。

陸媒指出，這艘被美媒形容為「擁有特殊軍事用途」的科幻航母由中船黃埔文沖船舶公司建造，是全球首艘智慧型無人系統母船，隸屬南方海洋科學與工程廣東省實驗室。該船計劃於今年年底完成海上航行試驗並交付使用，將成為大陸首艘具有遠程遙控和開闊水域自主航行功能的科考船。

珠海雲號的性能數據也非常透明，報導指出，它全長88.5米，型寬14.0米，型深6.1米，設計吃水3.7米，最大航速18節，經濟航速為13節，設計排水量約2000噸。據介紹，它的起居甲板以上的船體均採用鋁合金建造，船體外型有高顏值的未來感。

美媒表示，珠海雲號能收集三維動態觀測數據，對於中共海軍來說尤其重要。美國海軍剛公佈的康涅狄格號核潛艇事故報告顯示，高度準確的水下導航數據對於潛艇的航行安全尤為重要。借助珠海雲號提供的準確海床地形圖，中共潛艇將能夠提高任務規劃和航行靈活性。