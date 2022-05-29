相傳在端午節當天中午立蛋成功，即可帶來一整年的好運氣。（移民署提供）

學員將心中最美的圖案和話語，一一彩繪在雞蛋上。（移民署提供）

學員將心中最美的圖案和話語，一一彩繪在雞蛋上。（移民署提供）

五月五慶端午，新住民家庭共度親子美好時光。（移民署提供）

五月五慶端午，移民署金門縣服務站與金門縣專勤隊舉辦彩繪立蛋民俗活動，邀請新住民家庭在社工洪筱箏老師的帶領下，共度親子美好時光。

移民署指出，相傳在端午節當天中午立蛋成功，即可帶來一整年的好運氣，在新冠疫情發燒的此刻，金門縣服務站特地邀請社工洪筱箏老師示範操作，指導新住民家長和小朋友將心中最美的圖案和話語，一一彩繪在雞蛋上，再嘗試將它們立起來。

來自印尼的阿美問道：「是不是只有端午節才能成功立蛋？」洪老師特別解釋，其實立蛋並不是只有端午節才能成功，只要找到蛋殼表面較粗較圓的蛋體，增加表面摩擦力與重心，掌握這個小撇步，隨時都可以成功立蛋。

來自越南的小青搶先將自己彩繪的「防疫祈福蛋」立起來，贏得大家羨慕的眼神和掌聲，為活動增添一些歡樂和趣味性。

金門縣服務站考量疫情造成新住民無法返鄉團聚，除藉由這次活動與新住民朋友共度佳節外，也向大家宣導在臺居留權益、防堵非洲豬瘟，以及自2022年3月1日起改碼為「1990」的外來人士在臺生活諮詢服務熱線等資訊。

金門縣服務站主任廖蔚蘭也呼籲新住民朋友要持續做好防疫措施，也鼓勵逾期停(居)留外來人口安心接種公費疫苗。相關資訊可洽詢金門縣服務站082-323695。