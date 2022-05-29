上海疫情大幅好轉後，當局正大力拚經濟，今（29日）發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》公佈，《行動方案》共包括8個方面、50條政策措施。

其中，在大力促進消費加快恢復方面提到，年內新增非營業性客車牌照額度4萬個，按照國家政策要求階段性減征部分乘用車購置稅。2022年12月31日前，個人消費者報廢或轉出名下在上海市註冊登記且符合相關標準的小客車，並購買純電動汽車的，給予每輛車10000元（人民幣，下同）的財政補貼。

同時，實施家電以舊換新計畫，對綠色智慧家電、綠色建材、節能產品等消費按規定予以適當補貼，支持大型商場、電商平台等企業以打折、補貼等方式開展家電以舊換新、綠色智慧家電和電子消費產品促銷等活動。

並將規劃建設一批集倉儲、分揀、加工、包裝等功能於一體的城郊大倉基地，推動應急物資儲備基地建設，確保應急狀況下及時就近調運生活物資。優化配置社區生活消費服務綜合體，支援智慧快件箱、智慧取餐櫃和快遞服務站進社區、進園（廠）區、進樓宇，支援冷鏈物流網路及前置倉布點建設，加強末端環節及配套設施建設。

同時將以節慶活動為契機促進消費，優化購物節方案，適時推出主題購物節活動，鼓勵發展夜間經濟，提振消費信心。支持大型商貿企業、電商平台等企業以多種方式發放消費優惠券，支援文旅企業發放文旅消費券，鼓勵文旅企業在「樂遊上海」等平台進行免費推廣，帶動形成消費熱點。對具有市場引領性的創新業態、模式以及創意活動，並對消費市場增長有突出貢獻的企業適當予以資金支持。