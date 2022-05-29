警車又出事！自撞分隔島「側立路中」影片曝 網笑：勘吉日常

又有警車出事！林口分局先前1名女警開警車自撞翻肚，波及特斯拉與賓士車引發關注，近日又發生1輛警車在路口因不明原因朝路中分隔島靠去，左車身當場往上翻「側立路中」，影片曝光，網友還將標題寫「所長～」，紛紛笑說「勘吉的日常沒什麼」、「接下來所長要親自執行交通安全」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1部影片，影片中1輛警車行駛在十字路口靠近內車道，在經過路口紅綠燈後，突然車身朝路中分隔島靠近，接著左車身撞上分隔島後開始整車傾斜，最後當場「側立路中」影片最後還曝光事發照，可見警車的後行李箱車蓋已翻起，警鈴也脫落掉到一旁路面，影片標題稱「所長～」。

1輛警車在路口因不明原因朝路中分隔島靠去，當場左車身往上翻「側立路中」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

其他網友則留言「接下來所長要親自執行交通安全」、「當你日常巡邏時 突然想玩真人版極速領域」、「所長：從現在開始每個人身上都有發『防撞分隔島』訓練卡，每天早上上班打卡時檢查」、「這樣都可以撞到側翻，真的需要技術，厲害」、「勘吉的日常沒什麼」、「要臨檢三角錐不夠（躺」、「一定又是兩津在搞鬼，不要這樣啦大原所長」、「兩津：出事情了！所長～剛剛輪胎不知道為什麼突然沒氣」。