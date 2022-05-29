台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季季後賽經歷一連5天激戰，總冠軍賽對戰組合終於出爐，例行賽龍頭高雄全家海神直落二淘汰台灣啤酒英熊，晉級總冠軍賽，而例行賽第2台中葳格太陽也在決勝第3戰將士用命，驚險擊敗新北中信特攻，挺進總冠軍賽，兩隊即將展開5戰3勝制的總冠軍賽，首戰將在31日晚間7點於海神主場鳳山體育館開戰，焦點對決、兩隊關鍵密碼、兩隊X因子及專家押寶一次完整公開，強強對決，每場都是決戰！

焦點對決：桑尼vs.庫薩斯

季前的媒體大調查，僅有14.5%的媒體工作者看好高雄全家海神奪冠，更沒有任何人看好台中葳格太陽，但這兩隊即將在下周二開打的總冠軍戰交鋒，這系列除了是兩支新成軍球隊的較量之外，最大的焦點就是庫薩斯（Mindaugas Kupsas）和桑尼（Sani Sakakini）這兩大中鋒的大對決。

庫薩斯和桑尼雖然都是中鋒，但球風完全不同，217公分的「立陶宛巨塔」庫薩斯是典型的歐洲中鋒打法，球風低調硬朗、實而不華，雖然高大但不笨重，且擁有極佳的籃下手感，本季平均23.3分、14.3籃板、1.9阻攻，是海神在禁區最穩定的力量。

至於204公分「巴勒斯坦國寶」桑尼，雖然身材不似庫薩斯巨大，但靈活性超強，且球風全能，不但能在內線單打，也擁有不俗的外線能力，更能送出妙傳助攻，本季桑尼平均24.8分、14.1籃板、5助攻已夠亮麗，每場還可投進1.7記3分球，他本季一路帶著不被看好的太陽前進到總冠軍戰，能挺進到哪裡？大家都很好奇。

海神關鍵密碼：42.9%

高雄全家海神的後衛于煥亞，本季三分命中率超過4成，平均每場可投進3記三分球，不但高居全聯盟第4，也是本土第1，「本土第1射手」名號當之無愧，而于煥亞能否在總冠軍戰發砲，也是海神奪冠的觀察重點。

本季例行賽和台中葳格太陽的6次交手，在贏球的4戰，于煥亞火力噴發，總共飆進15記3分球，且命中率高達42.9%，反觀在熄火的2戰，于煥亞加起來只投進5記3分球，且命中率只有31.3%，如果他能在總冠軍戰維持42.9%的3球命中率，就能替海神編織起外圍火網，奪冠自然更具本錢。

海神X因子：胡瓏貿

在今年球季開打之前，胡瓏貿以高名氣和高身價引起矚目，而他在回台灣的首季成績也不錯，交出平均14.3分、6.1籃板、3助攻，但因他的兩個洋將隊友布銳克曼（Jason Brickman）和庫薩斯表現實在太出色，讓胡瓏貿的光環不如想像中強烈，但到了總冠軍戰這個年度重頭戲，一向擅打大比賽的胡瓏貿自然不會放過這個證明自己的機會。

從季後賽首輪看起來，胡瓏貿已把狀況調到高峰，對台灣啤酒英熊的兩戰，他交出平均15分、7籃板、3助攻的佳績，且命中率高達66.7%，和台中葳格太陽比較，本土戰力是高雄全家海神最大的優勢，像胡瓏貿這種身材和經歷的球員，總冠軍戰將形成太陽防守上的難題，在兩隊洋將戰力彼此抵消的情況下，胡瓏貿可望扮演決定勝負的強大力量。

太陽關鍵密碼：31

台中葳格太陽今年例行賽和高雄全家海神交手6次，只拿下2勝，這2勝有一個共通點，就是中鋒桑尼都表現出色，1場拿下31分、15籃板，1場拿下31分、10籃板，只要桑尼能拿31分太陽必勝，也成為總冠軍戰太陽的關鍵密碼。

在太陽贏球的這兩戰，桑尼平均31分、命中率高達58.1%，比起輸球4戰的平均23.5分、命中率40.4%好上許多，也足以顯見桑尼在總冠軍戰的戰略地位。值得一提的是，桑尼在贏球的2戰1場罰14中12，1場罰11中10，不但罰得多且罰得準，如他能在總冠軍戰強攻內線，取得兩位數的罰球機會，太陽贏球的機率就會大增。

太陽X因子：丁聖儒

台中葳格太陽擁有桑尼、塔克（Anthony Tucker）和何喬登（Jordan Heading）三大外援，一直以外援戰力為傲，相形之下本土球員就較弱勢，但其中地位最關鍵的就是丁聖儒，他本季個人數據雖然不亮眼，但仍穩定扮演球隊主控的角色，丁聖儒例行賽平均每場打32分43秒，在隊上僅次於桑尼，在太陽的地位可見一斑。

在例行賽太陽擊敗高雄全家海神的2場比賽，丁聖儒的上場間都超過40分鐘，交出平均9.5分、4.5助攻、2抄截的稱職成績單，季後賽首輪對新北中信特攻的系列戰，太陽唯一輸掉的1場，丁聖儒全場投12只中1，才讓太陽陷入苦戰。總冠軍戰丁聖儒將對上海神名氣比他響亮很多的助攻王布銳克曼（Jason Brickman），他能抵消布銳克曼多少的優勢？將是太陽能否奪冠的重點。