台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

使用家用快篩檢測陽性者就醫判讀注意事項。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣29日新增 858名確診者，全縣仍有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件。另中央公布台東縣今日有5例確診死亡個案，皆為80歲以上長者。

今日新增案例中，783名民眾戶籍或居住地分在台東、75名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案 12413人、居隔者1980人。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診93生、11師，累計共2120生、252師。

台東縣衛生局表示，目前縣內仍有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增18例確診個案。養護機構部分，新增6人確診，4住民隔離中陰轉陽、2員工確診；身障機構新增1員工確診，同樣為陰轉陽個案；監所部分新增11人，皆為工作人員；醫院部分則無新增。衛生局持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

台東縣衛生局長黃明恩也針對今日中央公布5例確診個案死亡資訊說明，分別為89歲男性、接種3劑疫苗、有心血管疾病病史；84歲男、接種1劑疫苗，肺部曾開刀、有失智等病史；88歲女、接種3劑疫苗、有失智、高血壓等病史；96歲女、未接種疫苗、有血管病史；94歲男、未接種疫苗、有高血壓、心臟病、失智等病史。

「快篩檢測陽性經醫師診斷後判定確診」，偏鄉地區民眾可經由醫事人員視訊診療評估後判定確診，確診比例也相當高，除提供一般緩解藥物外，部分長者在經醫師診斷後，及時獲得抗病毒藥物，落實早期發現、早期診療，減少重症風險，台東原本假日僅醫院提供預約名額，縣長饒慶鈴也請衛生局協調後，衛生所也加開假日服務場次。