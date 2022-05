「頑童MJ116」34歲成員瘦子5日無預警宣布結婚喜訊,對象是交往多年的攝影師女友Jennifer,獲得外界的祝福;事隔不到一個月,瘦子今(29日)再公開即將當爸的好消息,讓粉絲又驚又喜。

瘦子身材高大、外型帥氣雅痞,且才華洋溢,成為許多女歌迷心中的理想情人,還有「行走的費洛蒙」美稱,他月初才認了升格人夫,稍早之前又在IG宣布老婆有喜:「Say what’s up to the world, kid.」證實夫妻倆即將迎接第一個孩子,演藝圈星友孫盛希、蔡詩芸等紛紛留言恭喜,網友們也接力獻上祝福,短短半小時就累積破5.6萬個讚。

瘦子月初在IG曬出與交往多年的攝影師女友Jennifer牽手甜蜜合照,浪漫地說:「我結婚了,這是我前女友,她目前很幸福。」當時被問及是否雙喜臨門?瘦子經紀人語帶保留地回:「有好消息會再告訴大家。」想不到月底就「好孕到」。

而瘦子所屬經紀公司本色音樂也代為表示,因為疫情加上工作繁忙,目前沒有辦婚禮的計畫,並強調瘦子近期勤於準備演唱會的工作,謝謝外界祝福和關心。經紀人還不忘開玩笑:「等疫情過後,本色正考慮籌辦『本色結婚祭』,阿嶽+大淵+瘦子連3天的婚禮。」