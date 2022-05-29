「頑童MJ116」34歲成員瘦子5日無預警宣布結婚喜訊，對象是交往多年的攝影師女友Jennifer，獲得外界的祝福；事隔不到一個月，瘦子今（29日）再公開即將當爸的好消息，讓粉絲又驚又喜。

瘦子身材高大、外型帥氣雅痞，且才華洋溢，成為許多女歌迷心中的理想情人，還有「行走的費洛蒙」美稱，他月初才認了升格人夫，稍早之前又在IG宣布老婆有喜：「Say what’s up to the world, kid.」證實夫妻倆即將迎接第一個孩子，演藝圈星友孫盛希、蔡詩芸等紛紛留言恭喜，網友們也接力獻上祝福，短短半小時就累積破5.6萬個讚。

瘦子月初在IG曬出與交往多年的攝影師女友Jennifer牽手甜蜜合照，浪漫地說：「我結婚了，這是我前女友，她目前很幸福。」當時被問及是否雙喜臨門？瘦子經紀人語帶保留地回：「有好消息會再告訴大家。」想不到月底就「好孕到」。

而瘦子所屬經紀公司本色音樂也代為表示，因為疫情加上工作繁忙，目前沒有辦婚禮的計畫，並強調瘦子近期勤於準備演唱會的工作，謝謝外界祝福和關心。經紀人還不忘開玩笑：「等疫情過後，本色正考慮籌辦『本色結婚祭』，阿嶽+大淵+瘦子連3天的婚禮。」