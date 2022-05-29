國內幼童染疫、死亡數持續增加，藝人郭彥均在臉書表達惋惜，卻遭行政院長蘇貞昌斥責不實謠言，揚言法辦。國民黨立委李貴敏今質疑，政府防疫不力導致疫情擴散及死亡增加，失職無能、躺平的民進黨政府才該為部署破功向全民道歉。

李貴敏也質疑，先前官稱確診就像流感一樣不用擔心，不要占用有限醫療資源，讓民眾誤信而延誤就醫或用藥，這算不算行政單位提供假訊息？傳播這些訊息的人會不會被以散布假訊息究辦？民眾的輕忽不就是因官員的錯誤訊息造成的？

李貴敏表示，民主國家以「民」為主，政府存在的目的在於「服務」人民，但在民進黨主政下，民眾居然連表達感受的權利都被沒收，政府官員高高在上，趾高氣昂的指手劃腳威脅人民，用偵辦假訊息嚇阻民眾，連最起碼的同理心都沒有。

李貴敏說，民進黨政府執政下，以為只要1450、網軍出征，就可把所有事情一筆帶過，全部抹掉，人民不能表達感受、不能評論、不准不滿。