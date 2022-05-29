高雄巿議員黃紹庭臉書PO文「很多小孩都走了」，他指出，孩子是每個爸媽的心頭肉，他也曾經一手帶大小孩，小孩再大，孩子永遠是爸媽的寶貝！但我們的政府，聽到人民的不安與心聲了嗎？並hashtag「要辦連我一起辦」。

黃紹庭說，今年本土疫情捲土重來大爆發，最近他的服務處最常接到民眾打來的求救電話，都是不知所措地焦急詢問「拜託議員，求求您，我家孩子確診了，需要病床，幫忙找醫生」，或者是如何避免大人染疫，傳染給家中小孩。畢竟，小孩的身體狀況不如成人，太脆弱了！

他說，根據其他國家對omicron的防疫經驗，施打兒童疫苗是對小孩子最好，也是目前唯一的方法，但是台灣omicron 疫情大擴散至今，單日確診病例、中重症及死亡人數等數據屢創新高，甚至每天已達到上百人死亡，縱使外國早已經流行結束，但是台灣到現在，卻連基本的疫苗、快篩還是嚴重不足，兒童陷入危險當中，父母更是無助！我們的政府，真的「超前部署」了嗎？

PO文最後，黃紹庭hashtag「很多小孩都走了」、「要辦連我一起辦」、「有政府，會誤事，會卸責」。