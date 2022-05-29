今天在大聯盟場上天使以5：6不敵藍鳥，吞下一波4連敗，此戰大谷翔平迎來和高中學長菊池雄星的對決，但他慘遭「教訓」，在與學長的較量中他3次都沒擊出安打，全場繳出4支0吞下1次三振，目前已經連5場比賽沒有敲出安打，打擊率下滑到.242，不斷被教練調動棒次的他至今狀況未見起色。

All of @MikeTrout's practice with Beckham is paying off. 😂 pic.twitter.com/J8Bd46dcKf — MLB (@MLB) May 29, 2022

大谷在昨天比賽沒被排進先發，末局替補上場吞下三振，此戰擔任先發第2棒指定打擊，但狀態仍低迷，面對高中學長菊池一籌莫展，兩人首局對決大谷敲出滾地球出局，第二次慘遭90.9 mph滑球三振，第三次擊出飛球出局。菊池下場後大谷第7局挨了觸身球上壘，但最後一次打擊又敲出飛球出局。

而雖然菊池在面對大谷投打對決中勝出，但仍失2分，5局投完球隊以1：2落後，好在打線後半段發威，讓他逃過敗投。藍鳥此戰首局先下1分，5局天使用安打、滾地球拿下2分，7局雙方各下2分，最近低迷的天使重炮卓奧特(Mike Trout)敲出個人第13轟，此戰他4打數3安打貢獻2分打點、跑回2分。

Sho Close😮✅

Shohei Ohtani nearly hits a home run against Yusei Kikuchi of the Toronto Blue Jays tonight in Anaheim, California. Get 'em next time Sho😎

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第8局藍鳥狂攻3分，天使9局下只拿1分無力扭轉戰局，苦吞敗仗，末段棒次出局後大谷無緣第5次打擊機會，此戰僅靠觸身球上壘，其餘4打數均無安打，目前他已連5場比賽沒有安打，上次敲安是22日對運動家，他敲出個人第9轟，也創下美日通算第150轟，可惜在之後比賽都相當無力，期待他能盡快振作。