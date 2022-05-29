藝人王心凌（Cyndi）日前參加大陸節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐》第三季），唱跳經典歌曲《愛你》再度爆紅，不僅掀起「王心凌男孩」熱潮，更勾引不少人的回憶殺，大呼：「國民初戀回來了！」。不過有網友近日卻PO文指出：「王心凌算什麼？她才是平民天后」，表示「徐懷鈺」當年的人氣更夯，歌曲紅遍大街小巷，幾乎人人都會唱她的歌；但兩位女神走紅的年代不同，放在一起比較引發網友熱議。

王心凌近日靠著經典歌曲《愛你》再度爆紅，讓許多七、八年級生紛紛回憶殺，懷舊起當年華語歌壇女神輩出的盛況；近日就有網友就在臉書「爆廢公社」中發文表示：「王心凌算什麼？她才是平民天后」，並貼上徐懷鈺的照片；貼文一出引起不少網友迴響：「我國小的時候她最紅」、「一個甜心教主，一個平民天后，都是大叔的青春」、「徐懷鈺的歌真的很讚」、「少數不用看歌詞本就能知道他在唱什麼的歌手」。

（影片來源取自《愛貝克思 avex taiwan》若有移除請見諒）

不過也有一些網友覺得這樣比較怪怪的，紛紛表示不同意見：「這兩個年代差很多吧，兩人怎麼可以放在一起比？收回你的『算什麼』，沒禮貌」、「這是年代不同造成的誤會」、「各自有各自的山頭，其實都蠻優秀的」、「每個人都有喜歡類型、希望可以尊重一下吧」。

（影片來源取自《滾石唱片 ROCK RECORDS》若有移除請見諒）

徐懷鈺1998年時以歌手身分出道，初試啼聲就憑著《妙妙妙》交出亮眼成績，專輯更締造百萬成績，被冠上「平民天后」封號，之後發行的《我是女生》、《怪獸》、《愛像一場重感冒》等歌曲都紅遍大街小巷，不少台灣民眾都對她的歌琅琅上口，堪稱是不少人的青春回憶。