台中市西屯區長安路二段一處巷弄，29日下午發生工安意外，一處屋齡超過50年的老舊房屋拆除改建，62歲蔡姓工人正在施工時，鄰宅的紅磚牆竟突然整面倒塌，直接壓在蔡男身上，蔡男當場失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治；事發原因還有待警察與勞檢單位共同調查釐清。

今天下午15時40分許，消防人員獲報指長安路二段71巷內一處老屋正在拆除改建，但隔壁棟已經無人居住的磚造平房，牆壁卻突然整面倒塌，壓垮正在施工的蔡男，雖緊急將人拉出後送往中國醫藥大學附設醫院搶救，仍因傷重宣告不治。