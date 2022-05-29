桃園市石門水庫每年入砂量約有342萬立方公尺，今年總清淤目標為440萬立方公尺。（經濟部水利署北區水資源局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園石門水庫每年會產生大量淤泥，由於清運費用高，在地市議員李柏坊呼籲市府重視沉澱池淤泥活化再利用，建議可發展泥雕文創產品、舉行泥塑祭，甚至牽線鶯歌陶瓷業者，盼能達到資源再生。

石門水庫每年入砂量約有342萬立方公尺的淤泥，其中約有2至30萬立方公尺會進入沉澱池，靜置2、3年去除水分後送往台北港填海造陸。北水局坦言，淤泥運輸費用1立方公尺就要500元，費用的確不便宜，今年總清淤目標為440萬立方公尺，要達到「清出比進來多」的目標，為水庫爭取更多空間。

李柏坊展示以水庫淤泥創作出的陶瓷品，他說，颱風的侵襲導致每年有大量淤泥進到石門水庫，北水局需要再耗費高昂運費將淤泥運送到台北港，但淤泥並不是廢棄物，陶瓷業者可將淤泥轉化為藝術品，達到再利用的效果。

李柏坊表示，新北福隆可以舉辦沙雕季，桃園也可以在大漢溪畔公園辦理泥塑祭，展出泥雕文創產品等。對此市長鄭文燦回應，石門水庫淤泥確實可再生利用，過去多以建材為主，陶瓷產品也是為良好的方向，而大漢溪沿岸有許多生態、文化及旅遊等主題，未來會研議納入泥塑活動。

北水局指出，石門水庫沉澱池內的淤泥主要都是送往台北港填海造陸，針對回收再利用也有做相關研究，多數會做成建築材料「骨材」，如淤泥混凝土、消波塊等，過去也曾和彰化磚窯廠合作，無償提供淤泥給業者燒製磚瓦，不過因淤泥運送成本高，製作出來的產品成本也會提升，為此幾乎沒有業者會主動索取，不過只要有業者有需求一定無償提供。

北水局提及，李柏坊有牽線鶯歌陶瓷業者願意將淤泥燒製成陶瓷商品，業者希望能在石門水庫沉澱池周遭找到合適地點設置工作坊，以降低淤泥的運費，過去曾公告有塊地能給民眾做淤泥再生利用但無人聞問，業者可透過公告申請程序向北水局取得土地，不過工作坊營運還涉及經發局、水務局等業務範疇，目前還在籌備申請中，只要通過相關局處審核，我們樂觀其成。