一般民眾最怕違規被取締，也最不樂見警察開單，不過有網友拍到一名女警彎腰執勤時的撩人模樣，超性感姿勢吸引眾人目光，照片曝光後讓大批網友暴動，還有人忍不住直呼拜託開我單。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出照片表示，「這樣的姿勢，想被開單了嗎」，從照片中可見，一名長髮女警正在值勤，她彎腰架設機器，疑似要取締違規者，另一手則扶著腰間配槍防止滑落，身體曲線嶄露無疑，恰巧形成一個超性感姿勢。

網友PO出女警執勤時的照片。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

女警彎腰架設機器，超性感姿勢吸引眾人目光。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

照片光後引起網友暴動，紛紛回應「這姿勢很可以」、「嗚呼」、「翹臀姿勢100」、「這臀形不錯」、「有正面照嗎」、「不論正面，背面已經殺死我了」、「這樣被開，我沒遺憾了」、「我想被女警帶回偵訊盤查3小時」。

還有一堆人歪樓留言「撩人還是抓人？」、「想被開單，請告訴我在哪裡？」、「想被抓了」、「我想犯罪」、「拜託開我單」、「告訴我在哪，我第一次這麼想被開單」、「被這樣的姿勢開單應該覺得很幸福吧」；不過也有網友認為「照片很好看，但傳上來我覺得不妥」、「不可以色色的」。