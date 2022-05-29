這測速照片太傻眼！1名網友日前分享去年他收到宜蘭縣警察局罰單，是他在某路段超速48公里，該路段限速40公里，他因此遭罰2千，但他看到測速照片後卻傻眼了，因為照片竟是整片模糊、黑壓壓的雜訊，幾乎看不出車子與車牌，他怒批「看看這辨識能力多好！只有鬼看得清楚相片裡的牌照」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他日前收到宜蘭縣警察局罰單，罰單內容稱他在去年7月10日清晨時行經台9線蘇澳鎮新澳隧道117K處時，因該路段限速40公里，他被測速照相機側得時速是88公里，遭依道路交通處罰條例判處2千元罰緩，當時該罰單在4天後就依掛號信寄到家中，讓原PO驚訝不已。

網友收到罰單，他在某路段超速48公里，該路段限速40公里，遭罰2千，但他看到測速照片後卻傻眼了，因為照片竟是整片模糊、黑壓壓的雜訊。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友收到罰單，他在某路段超速48公里，該路段限速40公里，遭罰2千，但他看到測速照片後卻傻眼了，因為照片竟是整片模糊、黑壓壓的雜訊。（翻攝自臉書「爆料公社」）

不過該網友曝光罰單照片，只看該照片黑壓壓、全是雜訊，讓他怒批「看看這辨識能力多好！只有鬼看得清楚相片裡的牌照」，他稱自己當時確實有超速違規，事後也已繳罰緩不會申訴，發文僅是認為該照片相當誇張，模糊到根本分辨不出車牌。

其他網友紛紛留言「這花得太不值得了，大家都是高清的」、「對不起我老了，我連你在哪都看不到啊」、「這個印表機品質比我阿公觀落陰還不清楚」、「一般都是照片很清楚，寫字鬼畫符」、「我騎腳踏車時速都能超過40了」、「搞不好就是請鬼幫忙看車牌的呀」、「容我先通靈一下」、「這樣也吞的下」、「應該去跟監理站要清晰照」、「可能宜蘭縣警察局只有黑白印表機」。