高雄市湖內警分局湖內派出所所長林信宏愛貓，他在工作之餘，幫派出所附近的貓咪安排結紮，且他還為5隻幼貓找到溫暖的家，成為美談。

警方表示，林信宏在去年11月任職後，因職務關係，得時常以所為家，進而察覺到派出所周邊有數隻野貓出沒。由於他也愛貓，深知協助喵星人結紮的重要性，因此就會注意派出所附近有無可能需要幫助的野貓。

今年3月間，林所長偶然發現，時常在派出所後方出沒的貓隻裡，其中一隻虎斑貓狀似懷有身孕，考量母貓生產與後續絕育等問題，並向動保處與認識的愛貓人士諮詢後，決定購置誘捕籠進行誘捕，經過一番努力，最終透過食物吸引其注意力，總算成功捉住這隻懷孕母貓。

可能林所長散發出的磁場與貓星人很投緣，他有一次巡邏時又看到兩隻幼貓，兩隻幼貓一點都不怕生，跑到他身旁打轉，他因為遲遲未見母貓出現找尋幼貓的蹤影，於是將兩幼貓收編，帶回派出所照料。

至於懷有身孕的母貓，不久便在4月中旬生下4隻活潑可愛的幼貓，在母貓及員警共同照顧下，皆平安健康成長。林所長也幫這些貓咪找到飼主，幫助貓咪得到妥善照顧。