彰化縣議會議長謝典林在臉書 貼文，回應網友「真的忘了算有幾次，我好怕嘔！」。（謝典林提供／吳敏菁彰化傳真）

藝人郭彥均在臉書貼文「看到這麼多孩子，就這樣走」將被究責、查辦，掀起熱議。彰化縣議會議長謝典林也在臉書，貼了滿屏大大小小小「很多孩子都走了」的句子，發文「不好意思，英文不好，數學也不好，請蘇貞昌院長幫我算一下幾次，要辦一起辦。」網友細算應該是寫了31次。

藝人郭彥均日前在臉書分享跟醫護朋友的對話，提及「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發議論，行政院長蘇貞昌今表示，這種不實謠言，內容相近、類似，都有相近的團體，有很明顯的操作痕跡，不法、非常不宜，將究責查辦。一下子引爆了話題。

謝典林深夜貼文至今已經有超過4000多個點讚，上百條留言，「人民有權說話，無良凹蠻政府」、「該走的不走，不該走的走了」、「孩子是爸媽的心頭肉，一個都不能少」、「哪怕只有一個孩子 但那卻是父母的唯一」，還有很多人附和，「議長～很多孩子都走了。」

國民黨彰化縣議會書記長劉淑芳也留言「支持議長，每位孩子都是父母的心肝寶貝啊！」

謝典林也自嘲式回應網友的熱烈留言：「真的忘了算有幾次，我好怕嘔！」。