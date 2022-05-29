屏東東港鎮傳出人倫悲劇，54歲許姓男子照顧癱瘓的79歲張姓母親20餘年，沒有結婚也無法工作，近日母子倆確診，許男疑因壓力過大加上睡不好，27日一時精神錯亂將年邁母親從2樓推下，接著自己也往下跳，結果母親送醫不治，許男則腳受傷、生命無礙，警方訊後將許男依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後聲押喜男獲准。

據了解，79歲張姓婦人有5個子女，但有3個相繼死亡，丈夫也在早年討海時遇難，所以都與二兒子、四兒子相依為命，2子靠油漆、裝潢等工作維持家中生計，不料張婦後因車禍腦出血、又遲遲不敢開刀，導致後來全身癱瘓、只能靠插管維持生命，近20年來都由四子專責照顧，靠二子賺錢養家。

54歲許男照顧癱瘓的79歲張姓母親20餘年，26日母子倆確診，許男疑因壓力過大加上睡不好，隔日把母親從2樓推下，接著自己也往下跳，結果母親送醫不治，許男則腳受傷、生命無礙。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

54歲許男照顧癱瘓的79歲張姓母親20餘年，26日母子倆確診，許男疑因壓力過大加上睡不好，隔日把母親從2樓推下，接著自己也往下跳，結果母親送醫不治，許男則腳受傷、生命無礙。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

27日下午3點多，許家突然傳出「碰」的一聲，街坊鄰居聞聲跑出來一看，竟看見母子倆倒臥門口前，地上還有一攤血，嚇得趕緊報警處理。張婦送醫後不治，許男則腳受傷，但無生命危險，僅行動不便，而他也馬上向警方坦承，是他把母親從2樓陽台推下去。

許男向警方坦承，長年來照顧媽媽很累，壓力又大，沒想到近來2人又染疫，導致哥哥也要出去住、不能幫忙照顧媽媽，這2、3天壓力大到睡不好，案發前一刻，他與母親對視後，也不知為何會突然萌生一起輕生的念頭，把媽媽推下2樓陽台後，自己也跟著跳下去。

許經警方訊後，被依殺人罪嫌移送法辦，案經檢察官複訊後，認為他所犯為5年以上重罪有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押，但法官諭知5萬交保，不過因家人不願意幫他籌款，他自己也沒有錢，所以法官又改裁定羈押。

憾事發生後，街訪鄰居都不敢相信，住在附近的親戚說，許男照顧媽媽20多年，沒結婚也沒工作，他真的為媽媽付出很多，他是個孝順的孩子，連對她這個嬸嬸也很孝順，平常大家都會互相幫忙，但最近他們確診後就沒有來往，沒想到會發生這種事。

縣府指出，許家是中低收入戶，2020年11月起申請長照服務，他們經評估後，長照需求是8級，也就是申請的補助及核准的項目都會比較多，張婦領有重大身心障礙手冊，患有腦中風、慢性支氣管等病史，有意識不清、嗜睡，無法溝通的狀況，固定於東港安泰醫院追蹤治療，另還有鼻胃管、管灌餵食和氣切管留置，定期回診東港安泰醫院換管路。

縣府表示，許男平日有申請長照中心提供的居家服務，25日下午來電稱，他與母親身體不適，請照服員不要到宅服務，隨後許男自行快篩及幫母親快篩後都為陽性，後又送母親送至安泰醫院進行PCR篩檢，確診為新冠肺炎，經醫師評估無須住院治療，衛生局接獲系統通報後，原擬安排居家照護評估，不料接獲個案及母親墜樓的意外通報。

社會處則指出，許家並非高風險對象，所以並未對其開案追蹤。

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