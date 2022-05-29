烏克蘭空軍司令部發表的一份奇績戰報指出，在刻松(Kherson ,赫爾松)空域，烏克蘭的MiG-29戰機成功擊落俄羅斯Su-35戰機。由於這2型戰機的評價落差很大，甚至不算同一世代，能締造如此戰果，著實有些不可思議。
巴西空軍雜誌(AERO Magazine)報導，據烏克蘭空軍推特的說法：「今天，5月27日下午 2點左右，一架MiG-29戰鬥機，在刻州天空中，擊落了一架俄羅斯Su-35戰機。當時該戰機正在尋找烏克蘭的突擊機(Assault aircraft)。
烏克蘭飛行員的榮耀！入侵者的死期！」
照烏克蘭軍方的這段描述，這場空戰很像是典型的「2機編隊」，由兩架戰機組成「誘餌-獵手」的搭配，誘餌機在明處，將敵機給引餌出來，然後以戰術機動使敵機暴露位置，等待擔任「獵手」的友機前來支援，將敵機擊落。在二戰時期，美國助華志願隊「飛虎隊」的創始人陳納德相當重視此一戰法的重要，特別是在敵我戰機性能有落差的情況，可以達成以弱擊強的效果。
Telegram 的頻道[email protected] Kherson有發布幾張空戰的圖片，但迄今為止尚未發布 Su-35戰機的殘骸或照片，也沒有關於俄羅斯飛行員的下落。此戰果是否為真，還無法確定。
俄烏戰爭爆發以來，歐洲各國努力向烏克蘭供應更多戰鬥機，MiG-29是最常被討論到的，但事涉機密，實際數量仍是個未知數，一些消息聲稱，基輔已經收到了來自前東歐國家提供的Su-25和MiG-29戰鬥機，但沒有官方證實這一事實。
如果俄國Su-35真的被烏克蘭MiG-29 擊落，那將意味著這款號稱俄羅斯最先進的4代半戰鬥機，不但躲不過地面上的防空武力(上個月Su-35S曾被防空飛彈擊落)，竟連MiG-29都可以與它正面對抗，需知MiG-29是航電技術較簡單、航程與引擎推重比較都較低的輔助型戰機，在歷年空戰中，MiG-29很少獲勝，假如這場空戰得到確認，可能將是MiG-29服役以來最輝煌的紀錄。
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