焦凡凡誇讚Crocs笑臉印花與設計元素深得女性的心。（Crocs提供）

休閒鞋品牌Crocs特別於本月進駐新光三越A11一樓的快閃特區，以「Your summer，Your Crocs你的洞洞鞋夏天」，搭配明亮的夏日色調相呼應，以創新店鋪模式創造品牌與消費者近距離對話與體驗空間。

Crocs特別升級Jibbitz鞋扣體驗站，大大提升鞋款「玩」、「配」之間的互動逸趣，讓消費者毫無拘束地，為愛鞋「扣」出自我個性與魅力。為讓消費者感受到Crocs活潑愉快的能量，品牌特別邀請知名藝人焦凡凡與璟毅老師，透過兩位嘉賓對於穿搭概念的獨到見解，詮釋品牌快閃店主打「限量聯名系列」與「野性迷彩系列」，顛覆消費者對於Crocs的既有印象。

兩位嘉賓以潮人風格造型亮眼登場，焦凡凡在訪談中表示：「滿版笑臉印花與克駱格鞋身的經典特色，特別以讓女生會感到浪漫愉快的公主風服裝，表現女性今夏非常流行的俏皮元素。」品牌在快閃店所展出的另一重點話題款為「野性迷彩系列」，將戶外機能與龐克透視裝完美結合，璟毅老師表示：「經典野性迷彩克駱格系列將斑馬紋、豹紋元素，完美移接到克駱格鞋面之上，結合Crocs俏皮、潮流、舒適品牌本位，不僅擁有華麗衝突與態度個性的雙向特色，是一款非常具有穿搭層次的魅力單品。」