COVID-19本土疫情延燒，據統計，截至目前已有186萬4769名確診者。指揮中心自明天起開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2大條件的民眾可申請。

「確診者自主回報疫調系統」自5月1日上線後，但仍有部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書。中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，自明天上午0時起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能。

指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，現階段優先開放「確診者」指定處所隔離通知書補發，至於確診者的「同住密切接觸者」，則預計一週後再開放申請隔離通知書補發。

這次開放的確診者隔離通知書補發對象，須符合「今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書」及「5月27日起確診，未於3天內取得電子隔離通知書」等2條件，才可提出申請。

數位新冠病毒健康證明申請，以電腦或手機直接上網辦理（網址為：https://dvc.mohw.gov.tw），執行3個步驟即可取得。

第1步是確認身分，民眾可透過系統的多元身分驗證登入，也可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。

第2步是選擇項目，選項1是疫苗接種數位證明；選項2為檢驗結果數位證明，可選擇核酸PCR數位證明或快篩陽性證明；選項3是接觸者隔離證明，需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請；選項4是確診者指定處所隔離通知書補發，需填寫手機號碼（聯絡電話）、居住及隔離地址後，始可送出申請。

第3步為取得證明，於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。

指揮中心提醒，為配合新增功能，數位證明系統預計於今天晚上6時至明天上午0時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，請先提前下載。