藝人夫妻黃子佼和孟耿如日前宣布女兒「黃玉米」誕生，並在臉書分享總統蔡英文的祝福卡片。近期已有10名孩童因感染新冠肺炎而逝世，「宅神」朱學恒抨擊蔡英文，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴眼淚的。

朱學恒今(29日)在臉書轉貼黃子佼分享的總統賀卡，不滿表示「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌。十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」，他要大家「醒醒吧，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的」，更指出「而你敢說死10個孩子算多，行政院長蘇貞昌就要立馬偵辦你呢」。

藝人黃子佼在臉書分享總統蔡英文的祝福卡片。(摘自黃子佼臉書)

朱學恒接著表示，「很多孩子走了，騙神蘇貞昌 ，刑事警察局來抓我啊 ，笑你不敢，今天你不說話明天你說不了話」。

網友紛紛表示，「聖上要大家改名玉米，才能健康快樂。走回頭路的鳥政府」、「建議5/23之後出生的小孩，都可以去跟總統要一張賀卡，沒有很多啊」、「小燈泡也寫卡片，然後，就沒有然後了」、「可憐那些疫情來不及長大的小孩，因為他們的父母不是名人」、「對於死去的孩子，聖上有給過隻字片語嗎？」、「死去的孩子政府無人聞問，在那邊慶祝新生？政府真的是好棒棒」。

還有網友感慨，「有孩子到來，同時有許多孩子來不及認識這個世界走了，還有更多的孩子尚在醫院奮力中，誠心祝福，但充滿悲憤！」、「新生兒誕生固然是可喜可賀，但是因疫情逝去的也是生命呀，卻不見高高在上的總統憐憫一句，換來的卻是蘇大院長的調查局查辦。這是由人民投票選出來的政府嗎？你後悔嗎？我後悔了」。