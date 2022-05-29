國內新冠肺炎疫情持續延燒，為了防堵病毒在校園內擴散，高市府日前宣布高中以下校園6月5日前暫停實體課程，均改為線上學習，許多家長相當關心後續復課資訊，對此，高市府新聞局長董建宏表示，將會視疫情狀況調整，並於端午節前宣布6月6日是否恢復實體課程。

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