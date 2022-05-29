高雄6／6恢復實體課程？市府：端午節前宣布 18:242022/05/29 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府宣布，將會視疫情狀況調整，並於端午節前宣布6月6日是否恢復實體課程。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情持續延燒，為了防堵病毒在校園內擴散，高市府日前宣布高中以下校園6月5日前暫停實體課程，均改為線上學習，許多家長相當關心後續復課資訊，對此，高市府新聞局長董建宏表示，將會視疫情狀況調整，並於端午節前宣布6月6日是否恢復實體課程。 PLG》鋼鐵人湊不足8人 聯盟宣告最後一場補賽取消 打造運動休閒親子殿堂 中壢SOGO 6樓改裝新登場 國民黨高雄左楠市議員初選 白喬茵勝出 #實體課程 #高雄 #學校 #端午 #端午節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 端午競渡 竹縣龍舟創新 04:102022/05/29 地方新聞 「很多的孩子走了」被指假消息 陳美雅怒批政府不要恐嚇人民 15:292022/05/29 政治 高市府守護海洋 淨灘合作社開跑 04:102022/05/29 地方新聞 端午連假將至 楊梅警方規劃交通疏導措施 16:432022/05/29 生活 高雄暴增9546例 高市府再開11處5歲兒接種站 16:182022/05/29 生活 婆婆包20顆粽子送娘家 人妻狂讚「像天使」結局太傻眼 11:492022/05/29 社會 捨台積電工程師轉做房仲 高雄小子年薪5年翻倍 08:302022/05/29 房產達人 川普挺持武抗邪惡 遭嗆童命關天 04:102022/05/29 焦點新聞 悶太久趁天晴出來透透氣 北港朝天宮湧參拜人潮 16:592022/05/29 生活 苗栗縣抽驗端午應景食品 1件蝦米不合格下架停售 15:492022/05/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。